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أول تصريح من كلوب عقب خماسية واتفورد: ليفربول فرض إيقاعه

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أول تصريح من كلوب عقب خماسية واتفورد: ليفربول فرض إيقاعه أول تصريح من كلوب عقب خماسية واتفورد: ليفربول فرض إيقاعه

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علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على فوز فريقه الكبير على نظيره واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر السبت على أرض ملعب رود فيكارج، ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق ليفربول: ساديو ماني ومحمد صلاح، وهاتريك من البرازيلي الموهوب روبيرتو فيرمينو.

وفي أول تعليق من يورجن كلوب على فوز فريق ليفربول قال: واتفورد كان لديه أفكاره واستعداداته وخطته للمباراة لا شك ولكننا أنهينا كل شيء بعدما فرضنا إيقاعنا على المباراة.

وأوضح يورجن كلوب: قدمنا عرضًا جيدًا، لا أستطيع أن أقول شيئًا جديدًا. بعد التوقف الدولي يكون من الصعب العثور على الإيقاع المعروف لك من جديد نتيجة انخراط اللاعبين في طرق لعب مختلفة مع منتخباتهم لكن لاعبي ليفربول كانوا جيدين جدًا رغم أننا تدربنا كمجموعة كاملة يوما واحدا فقط قبل هذه المباراة.

وأضاف يورجن كلوب: لم نسمح لفريق واتفورد باللعب وفرض طريقته وكنا الطرف الأفضل، وقد كانت الأهداف التي سجلناها رائعة بالفعل.

المصرى اليوم

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