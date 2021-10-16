إصابه رجب عمران لاعب سيراميكا في ودية الترسانة

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تعرض رجب عمران لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا لإصابة مع نهاية الشوط الأول من مباراة الترسانة الودية التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أكد التشخيص المبدئي الذي أجراه الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا تعرض اللاعب لمزق في العضلة الأمامية، ومن المنتظر أن يخضع لآشعة غدًا لتحديد مدة غياب اللاعب.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا خاض مبارتين وديتين اليوم أمام بايونيرز وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد احرزه باسم مرسي، والمباراة الثانية أمام فريق الترسانة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.