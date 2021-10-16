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رئيس بعثة : قدمنا مباراة كبيرة أمام توسكر.. والقادم أفضل

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رئيس بعثة الزمالك: قدمنا مباراة كبيرة أمام توسكر.. والقادم أفضل رئيس بعثة : قدمنا مباراة كبيرة أمام توسكر.. والقادم أفضل

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أبدى حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ورئيس بعثة الفريق الأبيض في كينيا سعادته بالفوز توسكر الكيني بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم باستاد نيايو الوطني.

ووجه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التهنئة لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على الفوز في لقاء اليوم.

وأوضح المندوه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن الزمالك كان بإمكانه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا غياب التوفيق، بخلاف هدف أوباما الملغي من قبل الحكم بدون سبب، مضيفا أن الفريق قدم مباراة قوية وجيدة أمام بطل الدوري الكيني.

وأضاف رئيس بعثة الزمالك أن أداء الفريق سيتحسن بتوالي المباريات، خاصة أن لقاء توسكر يعد أول لقاء رسمي للفريق في الفترة الحالية بعد نهاية الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الإدارة تثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني.

وأشاد المندوه باهتمام السفارة المصرية ببعثة الزمالك وحضور عدد كبير من ممثلي السفارة لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة اليوم أمام توسكر من ملعب المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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