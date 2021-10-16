أخبار عاجلة

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية -
اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد -
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم -
انفجارات لأول مرة.. هجوم على قاعدة أميركية في سوريا -
نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة -
رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة -
حاكم جديد لولاية إيرانية يتلقى صفعة قوية على المنصة أثناء إلقائه كلمة أمام وزير الداخلية -
شوشة: أهالي سيناء لهم دور كبير في نصر السادس من أكتوبر -
كارتيرون يتابع لقاء زمالك 2001 والبنك الأهلي بدوري الجمهورية -
نقل مركز تطعيم المسافرين من قرية الحجاج بالسويس إلى ديوان عام مديرية الصحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شباب المقاولون يفوز علي فاركو بخماسية

Print
شباب المقاولون يفوز علي فاركو بخماسية شباب المقاولون يفوز علي فاركو بخماسية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون وفاركو فى اطار بطولة الجمهورية مواليد 2005واقيمت المباراة على ملاعب المقاولون بالجبل الاخضر وانتهت بفوز كبير المقاولون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أحرز أهداف المقاولون كلا من مهند محمد هدفين وعبدالله خالد هدفين واحمد مدحت هدف.

وأعرب أحمد سعيد المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه التام بأداء اللاعبين مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة وانه عالج القصور فى مباريات الاسماعيلى السابقة ونفذ اللاعبين كل كلامه فى المحاضرة قبل اللقاء وبين الشوطين قام محمد رضوان رئيس القطاع الذى شاهد اللقاء من داخل الملعب بتهنئة الجهاز واللاعبين.

وأعرب عن سعادته باداء ابنائه داخل الملعب يقود جهاز فنى للمقاولون أحمد سعيد مدير فنى وكريم رضوان مدرب عام وماهر سليمان مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى وأحمد سعيد أحمال ومصطفى شاكر إصابات ملاعب وحمادة الشرقاوى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية بوضح حقيقة وصول غازات بركان لابالما للإسكندرية

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

اتحاد اليد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتنظيم 105 مباراة فى يوم واحد

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج

القبض على مزارع أنهى حياة 3 من أقاربه بسبب الخلاف على أرض في سوهاج