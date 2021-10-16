شباب المقاولون يفوز علي فاركو بخماسية

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انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون وفاركو فى اطار بطولة الجمهورية مواليد 2005واقيمت المباراة على ملاعب المقاولون بالجبل الاخضر وانتهت بفوز كبير المقاولون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أحرز أهداف المقاولون كلا من مهند محمد هدفين وعبدالله خالد هدفين واحمد مدحت هدف.

وأعرب أحمد سعيد المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه التام بأداء اللاعبين مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة وانه عالج القصور فى مباريات الاسماعيلى السابقة ونفذ اللاعبين كل كلامه فى المحاضرة قبل اللقاء وبين الشوطين قام محمد رضوان رئيس القطاع الذى شاهد اللقاء من داخل الملعب بتهنئة الجهاز واللاعبين.

وأعرب عن سعادته باداء ابنائه داخل الملعب يقود جهاز فنى للمقاولون أحمد سعيد مدير فنى وكريم رضوان مدرب عام وماهر سليمان مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى وأحمد سعيد أحمال ومصطفى شاكر إصابات ملاعب وحمادة الشرقاوى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة.