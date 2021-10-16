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زيادة اقبال الاعضاء في انتخابات نادي الغردقة الرياضي

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زيادة اقبال الاعضاء في انتخابات نادي الغردقة الرياضي زيادة اقبال الاعضاء في انتخابات نادي الغردقة الرياضي

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شهدت انتخابات نادي الغردقة الرياضة زيادة في الاقبال في الساعات الاخيرة قبل اغلاق باب الانتخاب الساعة السابعة مساء اليوم السبت وانتدت طوابير الاعضاء لعدة امتار داخل النادي

وانطلقت انتخابات مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، صباح اليوم السبت، لإنتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة لمدة ٤ سنوات قادمة تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية ووقائية ويتولي المقدم عصام عتيق مسؤولية الإمني.

ويخوض إنتخابات نادى الغردقة مرشحان على مقعد الرئاسة ومرشحان على مقعد النائب ومرشحان على مقعد امين الصندوق وعشرة مرشحين فوق السن على خمسة مقاعد وأربعة تحت السن لانتخاب عضوين. ويبلغ من له حق التصويت 354‪0 عضو وهو إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

ومن جانبه أشار فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن إنتخابات نادى الغردقة تحت إشراف قضائي كامل طبقآ للوائح والقوانين، مؤكدا في تصريحات صحفية أن إدارة الهيئات بالشباب والرياضة ستتابع الانتخابات على مدار الساعة من إدارة الهيئات بالمديرية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

المصرى اليوم

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