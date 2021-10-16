الانتهاء من تبطين 302 كيلومتر من ترع بني سويف باعتمادات 586.5 مليون جنيهاً

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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف،بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وصرح المحافظ- بحسب التقرير الذي أعده وكيل وزارة الري المهندس جمال الباز- أنه تم الانتهاء من تبطين 302 كم بتكلفة 586.5 مليون جنيهاً ،حيث يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 645 كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و600 مليون جنيهاً، لتخدم 192 ألف و594 فداناً من خلال 133 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 488.9كم تخدم زمام 152 ألف و735 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و122مليون جنيهاً،فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 156كم تخدم زمام 39ألف و859 فداناً.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى القرار الذي أصدره رقم 784بتشكيل لجنة«برئاسة النائب بلال حبش»، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات،للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.