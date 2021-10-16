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تأجيل محاكمة عامل قتل عمته وابنتها في منطقة 15 مايو للدور المقبل

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تأجيل محاكمة عامل قتل عمته وابنتها في منطقة 15 مايو للدور المقبل تأجيل محاكمة عامل قتل عمته وابنتها في منطقة 15 مايو للدور المقبل

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عامل قتل عمته وابنتها عمدا في منطقة 15 مايو، للدور المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كانت النيابة أحالت المتهم أحمد رضا عامل «37 سنة» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى عمته ليلة عيد الفطر المبارك وطلب منها المبيت عندها، وفى منتصف الليل استغل استغراق ابنة عمته في النوم وظل يعبث في ممتلكاتها فاستيقظت ووجدته يشرع في السرقة ونهرته فجال بذهنه فكرة الخلاص منها، ونفاذا لما وغر في صدره ورجحه عقله استل سلاح ابيض «سكين» وطعن المجنى عليها به فاستقر في مواضع قاتلة متعددة بجسدها قاصدا قتلها، كما قتل عمته حال دلوفها لغرفة ابنتها حالة استغاثتها فطعنها بذات السلاح طعنة استقرت في صدرها وسرق هاتفين محمولين ومبلغا ماليا وحقيبة يد وفر هاربا.

وقالت الشاهدة الأولى إنها حال تواجدها رفقة المجنى عليهما فوجئت بالمتهم يحضر إليهما ويبدى رغبته في المبيت وغادرتهما متوجهة إلى منزلها، وفى اليوم التالى اتصلت بهما لتهنئتهما بحلول عيد الفطر المبارك وتبين لها أن هاتفهما مغلق فعادوت الاتصال دون جدوى فاتصلت بالمتهم لعلمها بمبيته معهما فأخبرها بأنه غادرهما فتوجهت اليهما وطرقت على الباب دون جدوى، فدلفت من باب الشقة وتبين لها انبعاث رائحة كريهة ووجدت ابنة خالتها متوفاة على السرير ومضرجة في دمائها وخالتها ساقطة أرضا فاتصلت بالمتهم فأجابها متلعثما في العبارات ثم أغلق الهاتف.

المصرى اليوم

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