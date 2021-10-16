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"حمدالله" يقود خط هجوم النصر أمام الوحدة الإماراتي

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فيما يقود "خربين" فريق الضيف

يقود المغربي عبدالرزاق حمدالله، خط هجوم فريقه النصر، مساء اليوم السبت، أمام نظيره الوحدة الإماراتي، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك " في الرياض.

وجاءت قائمة النصر كالتالي: (وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، جلال الدين ماشاريبوف، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرزاق حمدالله، عبدالله الخيبري، محمد النخلي، عبدالفتاح عسيري، أندرسون تاليسكا).

في المقابل يقود السوري عمر خربين خط مقدمة فريق الوحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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