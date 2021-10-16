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ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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يستضيف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تعقدها أمانات العمال للأحزاب السياسية وذلك في المقر الرئيسي للحزب بجاردن سيتي. اليوم، وقال بيان للحزب ان أمانات العمال تري أن القانون الجديد يحوي تناقضات مع الدستور ومع عدد من القوانين وكذلك مع فلسفة التأمينات بشكل عام .فهو نفس القانون ١٣٥ الملغي وقد تم إعادته مرة أخرى في شكل القانون ١٤٨ لسنة 2019.

ويرون أن القانون قد تجاهل بشكل واضح العاملين بالمنازل والعمالة غير المنتظمة وموظفين قطاع الأعمال والعام والراغبين في المعاش المبكر.

في مواجهة كل هذه المشكلات قام تحالف أمانات العمال بتنظيم ورشة لجمع مقترحاتهم وبدء حملة رفض للقانون المعيب.

يضم التحالف أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية تحت التاسيس، حزب الاشنراكى المصرى، الحزب الشيوعي المصري، حزب المحافظين، حزب الإصلاح والتنمية ،الحزب العربى الناصرى.

المصرى اليوم

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