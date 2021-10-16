القليوبية: إزالة 67 حالة تعدي على النيل والري والصرف والزراعة بكفر شكر (صور)

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي بدأتها المحافظه فى 11 أكتوبر الجاري ومستمرة حتى 29 أكتوبر 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، وتنفيذا للقانون.

وقال بيان صحفي، السبت، إن الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس المدينة، قامت بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 67 حالة على أملاك الري والصرف وزراعة على مساحة 6150م٢.

وأكد محافظ القليوبية، استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأكد أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

كما أكد «الهجان»، أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب.

وبناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، وجه الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية فورا طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

وأوضح المحافظ استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن 114 أو رسائل الواتس آب (01119992624- 01554591669) على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم إزالته في المرحلة الأولى من الموجة 18بلغ 172 حالة بمساحة 24924م2.

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر ضمن الموجة ال١٨