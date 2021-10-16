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وزيرة الثقافة تنعي السيناريست الكبير كرم النجار

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وزيرة الثقافة تنعي السيناريست الكبير كرم النجار وزيرة الثقافة تنعي السيناريست الكبير كرم النجار

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نعت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السيناريست الكبير كرم النجار الذي غيبه الموت، اليوم السبت، 16 أكتوبر، إذ قالت «الراحل نجح خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة».

أضافت أنه امتلك أدوات ومفردات عبر بها عن المشاعر الانسانية ببراعة وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن السيناريست الكبير كرم النجار تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، كانت بدايته من خلال مسلسل اﻹنسان والجبل عام 1969، بعده قدم عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم الصرخة عام 1991 ومسلسلات الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور وغيرها.

المصرى اليوم

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