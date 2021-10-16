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لنشر المشاعر الإيجابية .. سمية الخشاب : «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية» ()

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لنشر المشاعر الإيجابية .. سمية الخشاب : «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية» (فيديو) لنشر المشاعر الإيجابية .. سمية الخشاب : «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية» ()

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تحرص الفنانة سمية الخشاب على حضور فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وظهرت «سمية» بإطلالة مميزة خلال فعاليات المهرجان منذ حفل افتتاحه.

ونشرت «سمية» راقص لها من المهرجان، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» وهي ترقص على الريد كاربت ،خلال حفل افتتاح المهرجان، وعلقت: «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية»، موضحة: الرقص يحدث روحا ومشاعر إيجابية، انشروا ذلك في كل مكان.

وكتبت بالانجليزية : «Spreading positive vibes everywhere» أو انشروا المشاعر الإيجابية في كل مكان.

ومؤخرا قدمت «سمية» كليب «أوعدك» مع مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال، كما شاركت في بطولة مسلسل «موسى» مع محمد رمضان.

المصرى اليوم

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