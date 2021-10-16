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محمد صلاح: فوز ليفربول أهم من الأهداف الشخصية وأنا غير محظوظ

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محمد صلاح: فوز ليفربول أهم من الأهداف الشخصية وأنا غير محظوظ محمد صلاح: فوز ليفربول أهم من الأهداف الشخصية وأنا غير محظوظ

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علق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن فوز فريقه اليوم امام مُضيفه واتفورد، بنتيجة 5 -0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب فيكار رود، في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صلاح في تصريحات صحفية بعد المباراة: فوز الفريق أهم من الأهداف الشخصية، اليوم سجل ساديو ماني وفيرمينيو «هاتريك» وانا ايضًا، وهذا دليل على روح الفريق في أرضية الملعب وان جميع اللاعبين يفكرون في فوز الفريق أكثر من الأهداف الشخصية.

وفي إجابة عن سؤال ايهما تفضل هدفك في السيتي ام اليوم في واتفورد، أكد صلاح:«لا أدري أيهما أفضل كل ما أركز فيه هو فوز فريقي وبذل أقصى مجهود مع زملائي لتحقيق ذلك».

وأضاف: نتمنى الفوز بالدوري الإنجليزي وأيضا دوري الأبطال فهذا الامر جيد لفريق كبير مثل ليفربول.

وأكد صلاح إنه في بعض الأحيان يكون غير محظوظ في تسجيل بعض الأهداف لكن هذا الأمر لا يشغله كثيره وانه يبذل 100% من مجهوده في أرضية الملعب لتحقيق أهداف فريقه.

وحقق ليفربول فوزًا ساحقًا على مُضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء حملت توقيع ساديو ماني وفيرمينيو "هاتريك" ومحمد صلاح.

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