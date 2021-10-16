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اليوم.. انطلاق مباريات الأسبوع الثالث لدوري «المظاليم» لكرة القدم

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اليوم.. انطلاق مباريات الأسبوع الثالث لدوري «المظاليم» لكرة القدم اليوم.. انطلاق مباريات الأسبوع الثالث لدوري «المظاليم» لكرة القدم

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تنطلق عصر السبت، مباريات الاسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم ، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بـ«دوري المظاليم»، إذ يلتقي نادي أسوان مع نادي البداري، ونادي قنا مع نادي تليفونات بني سويف، ونادي ديروط مع الألمنيوم، ونادي ملوي مع نادي كيما أسوان، ونادي بترول أسيوط مع نادي الإعلاميين، ونادي محافظة الفيوم، مع نادي المدينة المنورة.

فيما تأجلت مباراة مركز شباب طامية، مع نادي المنيا، ونادي بني سويف مع نادي سوهاج، لدواعي أمنية.

ويتصدر المجموعة نادي المنيا، برصيد 6 نقاط، والألمنيوم في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبني سويف في المركز الثاني أيضا برصيد 4 نقاط، وأسوان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولى.

المصرى اليوم

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