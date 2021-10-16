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ترفع رصيدها من الميداليات الي 18 ميدالية متنوعة فى الجائزة الكبرى وأفريقيا للرماية

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ترفع رصيدها من الميداليات الي 18 ميدالية متنوعة فى الجائزة الكبرى وأفريقيا للرماية ترفع رصيدها من الميداليات الي 18 ميدالية متنوعة فى الجائزة الكبرى وأفريقيا للرماية

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تنطلق اليوم منافسات اليوم الاول لبطولة العالم للرماية للاطباق المروحية والتى بدات بمنافسات الجائزة الكبرى ومنافسات بطولة افريقيا التى تقام على ملاعب ميادين الرماية بمدينة الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا.

واكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ان منافسات بطولة العالم سوف تشهد منافسة قوية متمنيا للاعبين المصريين تحقيق اكبر عدد ممكن من الميداليات بعد حصد اجمالى 18 متنوعة بواقع 9 مبداليات فى بطولة الجائزة الكبرى و9 ميداليات فى بطولة افريقيا

واشار حسنى الى ان اخر بطولة للاطباق المروحية هى بطولة العالم فى 2016 وكانت مصر قد فازت بتنظيم بطولة العالم فى 2018 ولكن بسبب تداعيات انتشار تاجلت الى 2021 البطولة الحالية

ويمثل مصر في بطولة العالم اللاعبون فى منافسات الفرق : فرانكوا دوناتو و محمد حسام و حسن القريعى

وفى منافسات الشباب صلاح قاسم و هارى فارتان و عبد الشفيع عوض

ويقوم بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر : عمرو ابو العز ، برج مشجيان ، مجدي شفيق ، صلاح قاسم ، عاطف نعيم ، ايمن عطية ، طارق عثمان ، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى

المصرى اليوم

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