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وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية القبائل المصرية بانتصارات أكتوبر

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وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية القبائل المصرية بانتصارات أكتوبر وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية القبائل المصرية بانتصارات أكتوبر

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية، بمناسبة احتفالات الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.


ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية، والتي تؤكد علي ان القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية عن طريق التكاتف والوحده بين جميع اطياف الشعب المصري.


أشار "صبحي" إلي أن المؤتمرات والاحتفالات التى يعقدها مجلس القبائل والعائلات المصرية تهدف بشكل كبير إلى دعم الرئيس والدولة المصرية، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية التى تواجه المنطقة، ووجود اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

ومن جهته، أشار الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية إلي دور القبائل العربية في دعم دور الشرطة المصرية والقوات المسلحة في حروبها ضد الإرهاب والخارجين عن القانون والأعراف والتقاليد، مؤكداً أن المحور الأساسي لتكوين الرابطة هو تعبئة جهود الأفراد لإحداث تنمية المجتمع والإسهام في جهود الدولة في تلبية الاحتياجات المتنوعة، حيث تم إشهار رابطة القبائل العربية ككيان اجتماعي وليس سياسي لتوعية شباب القبائل العربية لضمان عدم انسياقهم وراء النوازع الهدامة.


أشار "مطر" إلى دور الرابطة في تحقيق الاستقرار العائلي وتسوية المنازعات بالطرق الشرعية وخدمة جميع الأنشطة التي تخدم القبائل المصرية، لافتاً إلي اطلاق عدة مبادرات تتسق مع توجيهات القيادة السياسية وجهودها للتنمية، فضلاً عن تنظيم العديد من المبادرات الاخري أهمها ما يخص مكافحة ، ودعم غسيل الكلوي وإبرام اتفاقية مع الشباب والرياضة، وآخري مع الشرقية لتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلي دعم المستشفيات بالإسماعيلية والسويس.

حضر فاعليات المؤتمر، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، السي محمود الشريف وكيل مجلس النواب السابق، النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، السفير محمد العراقي وزير الخارجية الأسبق، اللواء طارق نصير الأمين العام احزب حماة الوطن، سماحة السيد إدريس الشريف الادريسي، لفيف من القيادات القبلية والتنفيذية والإعلاميين، وشباب القبائل.

وخلال الحفل تم استعراض فيلما تسجيليا لأهم انجازات مجلس القبائل والعائلات المصرية.

المصرى اليوم

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