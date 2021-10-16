حكاية أقدم مصور للحرمين : من 50 سنة ويعرض صورة نادرة للكعبة

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قال خالد خضر، مصور الحرمين ورئيس اتحاد المصورين العرب بالمملكة العربية السعودية، إنه يتشرف كثيرا بتصويره للحرمين الشريفين مؤكدا أن المملكة العربية السعودية قدمت نقلة جليلة وفريدة في هذا الصدد باستقبال الحرم 4 مليون زائر .

وأضاف خالد خضر، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه يقوم بتصوير الحرمين الشريفين منذ 50 عام، ولفت إلى أن سبب إطلاق مصور الحرمين عليه يعود لمهاراته في تصوير زوايا القصر الملكى مرورا بالحرمين الشريفين .

وأشار خالد خضر إلى أن تصوير الحرمين الشريفين من طائرة ليس بالأمر الصعب ولكنها تعتمد على الدقة في تصوير الكعبة بين المآذنتين على ارتفاع 2000 قدم وتعتمد على حساب المسافات في جزء من الثانية بالاضافة لتصويره منطقة الصفا والمروة .

وعرض برنامج واحد من الناس لقطات نادرة من الكعبة المشرفة، وصور يفوق عمرها أكثر من 200 عام.

وتابع خالد خضر، كان الحرم يضيئه بلمبات الزيت وكان هذا قبل 150 عامًا، والحجاج لا يتعدون آلاف.

وأضاف أن بئر زمزم كان على أصلة دون تطوير، وكان أكثر من 70 عامًا السيل يغرق الكعبة، وهناك صور في بدأ أول توسعة للحرم المكى، وعمل مظلات منذ اكثر من 90 عاما«.

وعرض مصور الحرمين، عدد من الصور لمسجد المدينة المنورة منذ أكثر من 150 عاما، وكان به بستان داخل الحرم الشريف، وعرض عدد من الصور في العهد الحديث للمسجد.