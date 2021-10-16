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في استجابة لما نشرته «المصرى اليوم«، تدخلت مديرية التضامن في محافظة الدقهلية، لانهاء اجراءات عودة الشاب الضائع من أسرته منذ 18 عاما بعدما عثرة عليه الأسرة من خلال بوست على موقع الفيس بوك وهو يبحث عن أسرته التي تركها طفلا عمره 9 سنوات.

وتوجه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن في الدقهلية مع والد الشاب إلى دار رعاية المكفوفين التي يعيش فيها نجله بمحافظة كفر الشيخ لانهاء اجراءات عودته وتحملت مديرية التضامن تكاليف اجراء تحاليل DNA لاثبات علاقة الأب بإبنه بيولوجيا.

وقال «عبدالعزيز»: «التضامن تحملت تكاليف التحاليل بالكامل وقيمتها 8000 جنيه وفور ظهور النتائج سوف يتم تسليم الشاب الكفيف لأسرته كما سيتم رعاية الاسرة والشاب اجتماعيا».

رافق الأب ووكيل وزارة التضامن العميد محمد أبوالعينين رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل والمحاسب السيد حجاج نائب رئيس المركز وتم زيارة الشاب بالدار ودعمه نفسيا ومعنويا والسماح لوالدة بزيارته بانتظام.

وكانت محافظة الدقهلية شهدت واقعة أغرب من الخيال بعدما عثرت أسرة على ابنها الذي فقدته وضاع منها منذ 18 عاما منذ كان طفلا عمره 9 سنوات، وعثرت عليه أسرته شابا عمره 27 عاما ولكنه فقد بصره وأصبح نزيلا في إحدى دور رعاية المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ.

وترجع الواقعة لعام 2004 عندما خرج الطفل محمد إبراهيم عبدالنبي وعمره 9 سنوات من منزله بقرية الكفر الجديد بمحافظة الدقهلية واختفى بعدها وبحثت عنه الأسرة في كل مكان ثم حررت محضرا بمركز شرطة ميت سلسيل باختفاء الطفل وفشلت كل المحاولات لإيجاده .

مرت السنوات والطفل غائب والأسرة تبحث عنه في كل مكان حتى ضاقت السبل وأغلقت كل الأبواب بعدما طالت المدة ومرت السنوات .

وقال الأب «فوجئت من عدة أيام ببنت جارتنا بتقول لى في بوست على الفيس بوك إن شاب يبحث عن أسرته وبيقول إن اسمه محمد إبراهيم عبدالنبي وله أخ اسمه ياسر، ساعتها قلبى اتنفض وحسيت إن الأمل رجع لى بعد 18 سنة لم أيأس فيها وكنت بتابع المركز وبسأل عن المحضر كل شوية».

وأضاف «صاحب البوست قال إن الشاب ده كفيف وموجود في كفر الشيخ وكاتب تليفون، ومعها صورة للشاب لما شفتها حسيت إنه ابنى لكن خفت أحسن يطلع إحساسى غلط، واتصلنا على الرقم كان مغلق فروحنا كفر الشيخ وبالتحديد قرية ورق بمركز سيدى سالم وقابلنا الشاب وفعلا لقيته ابنى علشان كان في وجهه جرح قديم، وهو كمان فاكر اسم أخوه وأخته ولم أصدق نفسى وحضنته وبكيت وهو بكى لكن للأسف دار الرعاية اللى هو فيها رفضت تسلمه لنا وطلبت تحليل DNA وعملناه واحنا في انتظار النتيجة».

وتابع «حتى الآن لا أصدق نفسى وحاسس انى بأحلم ما هو مش معقول ابنى يغيب 18 سنة عنى ويرجع لى فجأة كده، وعرفت منه انه لف محافظات كتير يبحث عنا ولا يتذكر من اسم البلد سوى الكفر الجديد ولا يعلم اسم المحافظة حتى استقر به الحال في كفر الشيخ، ولولا أحد الشباب تعاطف مع قصته وكتب البوست يمكن كنا عمرنا ما اتقابلنا تانى».

وتأثر وهو يقول «خايف أصحى من الحلم وألاقى كل اللى حصل مش حقيقى، بس كان معى ناس من جيرانا وشافوا محمد ومنتظر اللحظة اللى هيرجع فيها البيت ويعيش وسط اخواته الخمسة».

ومن جانبه أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أنه جار التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم الشاب الكفيف محمد إبراهيم حجازي ابن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وكذلك متابعة الانتهاء من إجراء تحليل «DNA» لكل من الأب والابن على نفقة محافظة الدقهلية لاستعادة الابن المفقود وعودته إلى أحضان أسرته.

التضامن تساعد فى إعادة الشاب الضائع لأسرته بالدقهلية بعد 18 سنة غياب

التضامن تساعد فى إعادة الشاب الضائع لأسرته بالدقهلية بعد 18 سنة غياب

التضامن تساعد فى إعادة الشاب الضائع لأسرته بالدقهلية بعد 18 سنة غياب

التضامن تساعد فى إعادة الشاب الضائع لأسرته بالدقهلية بعد 18 سنة غياب

التضامن تساعد فى إعادة الشاب الضائع لأسرته بالدقهلية بعد 18 سنة غياب

التضامن تساعد فى إعادة الشاب الضائع لأسرته بالدقهلية بعد 18 سنة غياب