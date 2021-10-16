نيفيل يكشف عن وجهة صلاح المقبله ويؤكد البريميرليج سيضعف برحيل «مو»

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كشف جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية عن رحيل المصري محمد صلاح عن ليفربول لواحد من 3 أندية أوروبية كبرى.

وقال نيفيل،: "لا أعتقد أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى نهاية مسيرته. إنها وجهة النظر التي لدي دائمًا، لكن قد أكون مخطئًا".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي سيكون أضعف إذا غادر صلاح. أعتقد أننا عندما ننظر إلى كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام وكيليان مبابي، فإننا سنكتشف أن الأمر لا يتعلق بالمال".

وواصل: "أعتقد أن صلاح يجب أن يجرب اللعب مع ريال مدريد والتواجد في (سانتياجو برنابيو " .