ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر

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يواصل الفرعون المصري محمد صلاح هدّاف فريق ليفربول تقديم أداء لافت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

وتعملق محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه واتفورد ونجح في تسجيل هدف مماثل لهدفه في مرمى السيتي رائع في المباراة التي انتهت بين الفريقين بالتعادل 2-2.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف بالهدف الذي سجله في شباك فريق واتفورد إلى 7 أهداف في صدارة جدول ترتيب البطولة ليتفوق على المخضرم جيمي فاردي هداف فريق ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

ونتعرف في السطور التالية على ترتيب الهدافين حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

محمد صلاح - ليفربول 7 أهداف.

جيمي فاردي - ليستر سيتي 6 أهداف.

ميشيل أنطونيو - وست هام يونايتد 5 أهداف.

نيال موباي - برايتون 4 أهداف.

إسماعيلا سار- واتفورد 4 أهداف.

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد 4 أهداف.

ساديو ماني - ليفربول 4 أهداف.

اندروس تاونسيند - إيفرتون 3 أهداف.

روميلو لوكاكو - تشيلسي 3 أهداف.

هيونغ مين سون - توتنهام 3 أهداف.

رافينا - ليدز يونايتد 3 أهداف.

دييجو جوتا ليفربول 3 أهداف.

سعيد بن رحمة - وست هام 3 أهداف.

هوانج هي تشان – وولفرهامبتون 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد 3 أهداف.

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد 3 أهداف.

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