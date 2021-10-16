قبل إعلانه رسميًا.. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام بطل النيجر

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استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بصورة كبيرة على تشكيل حامل اللقب، أمام مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت.

ويدخل الأهلي اللقاء دون حارسه الأساسي، محمد الشناوي، الذي سيعوضه علي لطفي، كما يغيب أيضا عن الفريق كل من، أفشة وصلاح محسن وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمود متولي.

ويميل موسيماني للدفع بمحمد هاني وياسر إبراهيم، على حساب أكرم توفيق وبدر بانون، من أجل منحهما مزيدا من الراحة، إلى جانب الزج بثلاثي في وسط الملعب، فيما سيقود محمد شريف هجوم الأهلي.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم "بانون".

الوسط: حمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية.

الهجوم: محمود كهربا، وطاهر محمد، ومحمد شريف.