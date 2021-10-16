أخبار عاجلة

وزير النقل: البدء في إنشاء محور طولي حر من بنها حتى دمياط بطول 120 كيلو متر -
إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور) -
تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة السادسة مترجمة للغة العربية -
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا -
بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا -
التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى في دوري الأبطال -
وائل جمعة: منتخبات شمال أفريقيا ستنافس على كأس العرب -
بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي -
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

التوسع في الإفراغ عبر الموثّقين ليشمل مستفيدي برنامج الإسكان

Print
التوسع في الإفراغ عبر الموثّقين ليشمل مستفيدي برنامج الإسكان التوسع في الإفراغ عبر الموثّقين ليشمل مستفيدي برنامج الإسكان
أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج "سكني"، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك في إطار سعيها لتطوير خدمة الموثّق وتسهيل عمليات التوثيق.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات استلام المبالغ المالية مثل دفع العربون ومخالصة المشروع والسعي وغيرها من العمليات التوثيقية، فيما تم إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان، حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة.

من جهتها أتاحت شركة "ثقة" الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قبل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلًا للإجراءات والخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن خدمة الموثّق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير، مبينة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني mwathiq.sa أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي Androidو IOS.

يذكر أن خدمة الموثّق تُعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة "ثقة" بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض

الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات بجامعة الملك خالد

اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات بجامعة الملك خالد

السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني

السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني