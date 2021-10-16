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وزير النقل: البدء في إنشاء محور طولي حر من بنها حتى دمياط بطول 120 كيلو متر
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور)
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة السادسة مترجمة للغة العربية
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى في دوري الأبطال
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
وائل جمعة: منتخبات شمال أفريقيا ستنافس على كأس العرب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:37 صباحاً
بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:24 صباحاً
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
زيارة الوداع.. ميركل تلتقي أردوغان في اسطنبول
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 16 أكتوبر 2021 02:49 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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