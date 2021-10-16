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محافظ الشرقية: إنشاء حائط ساند لبحر فاقوس بشارع سعد زغلول بتكلفة ٨ ملايين جنيه

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محافظ الشرقية: إنشاء حائط ساند لبحر فاقوس بشارع سعد زغلول بتكلفة ٨ ملايين جنيه محافظ الشرقية: إنشاء حائط ساند لبحر فاقوس بشارع سعد زغلول بتكلفة ٨ ملايين جنيه

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال تنفيذ حائط ساند لبحر فاقوس بشارع سعد زغلول بطول ١٦٠ متر، وبتكلفة ٨ مليون جنيه بنطاق مركز ومدينة فاقوس.

أضاف المحافظ أن الهدف من إقامة الحائط الساند، لحماية الجسر من الإنهيار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار ما تشهده المحافظة من تنفيذ لأعمال تبطين وتأهيل للترع والمصارف المائية، مشدداً على رئيس المركز بالمرور الميداني على المشروع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء منه، مع التأكيد على الإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

ومن جانبه، أشار رئيس مركز ومدينة فاقوس، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند لبحر فاقوس بر أيمن مروراً بشارع سعد زغلول، بإشراف من قسم المشروعات وقسم البنية التحتية بالمجلس، بطول ١٦٠ متر وبتكلفة ٨ مليون جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للمركز لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م بتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام إستكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية للمنطقة.

المصرى اليوم

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