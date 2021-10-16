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الصحة تمنع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد تلقي لقاح كورونا.. وهذه الفئات مستثناة

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الصحة تمنع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد تلقي لقاح كورونا.. وهذه الفئات مستثناة الصحة تمنع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد تلقي لقاح كورونا.. وهذه الفئات مستثناة

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بدأت وزارة الصحة والسكان، من اليوم السبت، منع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا، أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل.

وكانت الوزارة، قد أرسلت منشورا لكل القطاعات التابعة لها، والممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومي للأمومة والطفولة، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشئون الصحية في المحافظات.

وطالبت الوزارة، من كل الجهات بالتأكيد على التزام كل العاملين بوزارة الصحة والوحدات التابعة لها ومديريات الصحة ومنشآتها من تلقى لقاح في موعد غايته الجمعة 15 أكتوبر 2021.

كما طالبت بعدم السماح للعاملين بالمنشآت الطبية أو المقرات الإدارة التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمقرات عملهم اعتبارًا من 16 أكتوبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل.

وأكدت الوزارة، أن مسئولية عدم دخول العاملين لمقر عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا مسئولية أمن المنشأة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بالمنشأة، لافتة إلى أنه يجوز استثناء السيدات الحوامل أو المرضعات من الضوابط الموضحة.

المصرى اليوم

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