بسبب حفنة ذرة للحصان .. عامل طحين يقتل عربجي بطعنه في البطن بالدقهلية

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أنهى عامل في ماكينة طحين حياة عربجي بإحدى قرى الدقهلية بطعنة في الصدر بسبب اعتراضه على قيام العربجي بأخذ حفنة ذرة للحصان الذى يجر عربته .

حيث تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "محمد إبراهيم سليمان هديه"، 25 سنة عربجي، ومقيم بقرية الشوامي دائرة المركز، إلى استقبال المستشفى مصابا بجرح طعني في البطن وتوفى عقب وصوله مباشرة .

انتقل ضباط مباحث بلقاس إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليهم والمتهم ويدعي "حمدي. ط" ، 22 سنة عامل بماكينة طحين في قرية الشوامي دائرة المركز، بسبب قيام المجنى عليه بأخذ حفنة ذرة من شيكارة بماكينة الطحين للحصان خاصته ، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأيدي وأخرج المتهم سكين "سلاح أبيض مدبب" يستخدمه في فتح شكائر الحبوب ، وطعن به المجني عليه طعنة في البطن أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف، بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم .

وأكد شهود العيان، أن المجني عليه يعمل عربجى ويستخدم العربة والحصان في نقل الحبوب من بيوت الفلاحين إلى ماكينة الطحين، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم عمره شهرين، ووقت الحادث كان ينقل شكائر الحبوب وبعد توصيلها للماكينة فتح احدى الشكائر وأخذ حفنة بكفة يدة من الذرة للحصان ليأكلها، فغضب العامل الموجود في ماكينة الطحين ونشبت بينهما مشاجرة وتدخل صاحب الماكينة لتهدئتهما والصلح بينهما.

وأضاف الشهود " الموضع هدأ وابتعد عامل الماكينة عن المكان لمدة نصف ساعة وكان العامل ينتظر لنقل الطحين لمنزل أحد الفلاحين فعاد العامل وضرب الحصان بعصا وتجددت المشاجرة مع العربجى، فقام بإخراج سلاح مدبب يستخدم في فتح الشكائر وطعن المجني عليه به طعنة واحدة في البطن فسقط غارقا في الدماء ونقله الأهالى للمسشتفى ولكنه مات فور دخوله الاستقبال .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .