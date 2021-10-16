الشوط الأول: ليفربول يتقدم على واتفورد بهدفين نظيفين

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أنتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وواتفورد بتقدم الريدز بهدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة الجاري الأن على ملعب فيكار رود، في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، بعد تمريره «ساحرة» من نجم الفريق محمد صلاح لتصل إلى ساديو ماني المنفرد بمرمى فوستر حارس واتفورد ليسجل هدف التقدم أمام واتفورد.

وفي الدقيقة 37 سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني بعد عرضية من ميلنر اسكنها الشباك لتصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتفل واتفورد المركز 15 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم والإنفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل رصيده إلى 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في الصدارة.