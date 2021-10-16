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: «اكتشفت إن ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيتصرف بيها» ()

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السيسي: «اكتشفت إن ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيتصرف بيها» (فيديو) : «اكتشفت إن ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيتصرف بيها» ()

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قال الرئيس عبدالفتاح إن عدم رقمنة للدولة المصرية جعل الرؤية غير واضحة فيما يتعلق ببطاقات ، مشيرًا إلى أن الوضع استمر لسنوات من عدم وضوح البيانات مما أدى للاستقرار لواقع غير دقيق.

أضاف خلال افتتاح مجموعة مشاريع الإسكان البديلة للمناطق غير الآمنة، السبت، «بدليل وأنا قولت لدكتور مصطفى قبل كدا، قولتله أنا ليا بطاقة في المنيا باسمي بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد».

تابع: «في ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلًا، وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي متعرفش إن البطاقة مستخدمة في أماكن أخرى»، لافتًتا إلى أن الاتجاه إلى الرقمنة الهدف منها هو وضوح الرؤية لتصنيف المجتمع بشكل صحيح حتى تعطي الدولة لكل إنسان حقه دون هدر.

وأوضح: «خلال الخمسن ستين سنة اللي فاتوا أوضاع وممارسات عرفت الناس تستفيد من الدعم والإجراءات اللي كانت ماشية بالطريقة دي»، لما وقفت الموضوع ده من سنتين، مضيفًا «قولت نوقفه لغاية لما نقدر نتأكد ونطمن من إن البيانات بتاعتنا درجة جودتها عالية جدًا موثوق فيها عشان منظلمش الناس وعشان نعطي الناس حقوقها».

المصرى اليوم

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