«التثقيف والإعلام الصحي» يتابع فرق العمل في نقاط التطعيم بكورونا

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واصلت إدارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء متابعة العمل في مراكز التطعيم بلقاح كورونا بمستشفي العريش العام ومركز شباب مدينة العريش ونادى العريش الرياضى .

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والإعلام الصحى على متابعة مراكز التطعيم بلقاح كورونا للتأكد من تيسر العمل بها وحسن التعامل مع الجمهور وسرعة تيسير الاجراءات، مشيرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق في مراكز التطعيم الثلاثة .

ومن جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية إلى أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، حيث يتم التسجيل للتطعيم للمرة الأولى وتلقى الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى لحين الانتهاء من كافة العاملين والمواطنين المستهدفين بالمحافظة .

وأضاف أن التسجيل وحجز اللقاح متاح لجميع المواطنين من خلال مراكز ونقاط التطعيم، وكذا من خلال الموقع الإلكترونى.