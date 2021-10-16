أخبار عاجلة

وزير النقل: البدء في إنشاء محور طولي حر من بنها حتى دمياط بطول 120 كيلو متر -
إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور) -
تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة السادسة مترجمة للغة العربية -
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا -
بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا -
التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى في دوري الأبطال -
وائل جمعة: منتخبات شمال أفريقيا ستنافس على كأس العرب -
بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي -
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الأول لليفربول

Print
صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الأول لليفربول صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الأول لليفربول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول لفريقه ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة الجارية الأن امام فريق واتفورد في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب فيكار رود.

وجاء الهدف بعد تمريره «ساحرة» من نجم الفريق محمد صلاح بوجه القدم على طريقة «ابوتريكة» لتصل إلى ساديو ماني المنفرد بمرمى فوستر حارس واتفورد ليسجل هدف التقدم أمام واتفورد.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتفل واتفورد المركز 15 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم والإنفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل رصيده إلى 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في الصدارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير النقل: البدء في إنشاء محور طولي حر من بنها حتى دمياط بطول 120 كيلو متر

وزير النقل: البدء في إنشاء محور طولي حر من بنها حتى دمياط بطول 120 كيلو متر

إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور)

إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور)

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة السادسة مترجمة للغة العربية

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة السادسة مترجمة للغة العربية

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا