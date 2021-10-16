صلاح يصنع وماني يسجل الهدف الأول لليفربول

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سجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول لفريقه ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة الجارية الأن امام فريق واتفورد في اطار الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب فيكار رود.

وجاء الهدف بعد تمريره «ساحرة» من نجم الفريق محمد صلاح بوجه القدم على طريقة «ابوتريكة» لتصل إلى ساديو ماني المنفرد بمرمى فوستر حارس واتفورد ليسجل هدف التقدم أمام واتفورد.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيلهر

خط الدفاع: ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة خلف تشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتفل واتفورد المركز 15 من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم والإنفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل رصيده إلى 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في الصدارة.