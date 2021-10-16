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"أمير تبوك" يثمن الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملـج والوجـه وضباء

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"أمير تبوك" يثمن الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملـج والوجـه وضباء "أمير تبوك" يثمن الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملـج والوجـه وضباء
رفع الشكر للقيادة الرشيدة وأكد على دور الهيئة في دعم مسيرة التنمية والرخاء

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله.

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، يكون لها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وأضاف أن هذا الأمر الملكي الكريم يشكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقامكم الكريم -أيدكم الله- والتي سيكون لها -بمشيئة الله تعالى- أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة محافظات أملج والوجه وضباء التاريخية والثقافية، وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030م، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة .

ورفع الأمير فهد بن سلطان برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذه المناسبة، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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