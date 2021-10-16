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متحف الأقصر يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

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متحف الأقصر يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية متحف الأقصر يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

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أقام متحف الأقصر للفن المصري القديم محاضرة عن «الصحة النفسية ما بين الواقع والمأمول» بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية «.

وألقت المحاضرة، د/ لبنى عبده عبدالحاكم دكتورة علم النفس التربوي، والتى استهدفت فئات مختلفة من الشباب والرجال والسيدات وتنوع أساليب الشرح. وشملت المحاضرة عدة نقاط اهمها: مفهوم الصحة النفسية، أهداف اليوم العالمي للصحة النفسية، عوامل تحسن الصحة النفسية وطرق الاهتمام بها، حقائق عن الصحة النفسية، التشخيص المبكر لحالات المرض النفسي وكيفية التعامل معها.

كما تم خلال المحاضرة عمل حلقة نقاشية مفتوحة عن الصحة النفسية تناولت عدة موضوعات منها التنمر والاكتئاب والانتحار والخلل العقلي والاضطراب والضغط النفسي، والعنف الأسري والثقة بالنفس والرضا النفسي والتربية الايجابية مع تفاعل للحضور وعرض بعض المشاكل التي تواجههم.

المصرى اليوم

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