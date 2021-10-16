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إبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم.. إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز أمام «عزام»

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إبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم.. إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز أمام «عزام» إبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم.. إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز أمام «عزام»

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة عزام في بداية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب عزام في الثانية ظهر السبت في ذهاب دور الـ٢٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- أسامة جلال- أحمد فتحي- محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق- نبيل دونجا- رمضان صبحي- إيريك تراوري- إسلام عيسى

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان- أحمد أيمن منصور- عمر جابر- محمود وادي- أحمد سامي- إبراهيم حسن- دودو الجباس- عماد ميهوب- عبدالرحمن صميدة.

وخرج من قائمة المباراة الحارس الشاب يوسف نادر.

المصرى اليوم

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