مشاجرة بين 4 أشخاص تنتهي بدخول أحدهم المستشفى في حالة حرجة بالقاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط 3 متهمين في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات مالية فيما بينهم، انتهت بإصابة الأخير بجرح قطعي نافذ بالصدر.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنهما طرف أول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي نافذ بالصدر ومحجوز بأحد المستشفيات، وطرف ثان 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي، وقام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدى على المصاب باستخدام سلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته.

بتقنين الإجراءات تم ضبط أفراد الطرف الثاني وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.