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: إعادة «تنظيم الدعم» هو توفير في الاتجاه الصحيح

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السيسي: إعادة «تنظيم الدعم» هو توفير في الاتجاه الصحيح : إعادة «تنظيم الدعم» هو توفير في الاتجاه الصحيح

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قال الرئيس عبدالفتاح إن الهدف من طرح قضايا مثل إعادة تنظيم الدعم هو التوفير في الاتجاه الصحيح بدلًا من تضييع أموال ضخمة في اتجاه غير صحيح.

أوضح السيسي خلال افتتاح مجموعة من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، السبت: «فين الناس دي، الناس دي عايشة إزاي»، مضيفًا: «أنا أقفل بابي هنا وآكل لقمة بشوية شاي، بس أنام هنا وولادي يمشوا هنا ويتحركوا كدا ولاد وبنات في أمان وسلام، ويبقى بكرة بتاعهم كويس بفضل الله».

تابع: «أيوة أشكر ربي ونشكر كلنا ربنا إنه أعطانا ومكنا ولسه وبكرة تشوفوا هنعمل وهنعمل وهنعمل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين وإذا كنا إحنا بنفسد مش هيصلح عملنا، وإن كنا بنضيع مش هيساعدنا، وإن كنا بنخرب مش هيساعدنا».

واستكمل: «أما إذا كنت أنت عايز تدخل السرور والسعادة والهنا، هي مش وجبة بتأكلها لواحد وتقوله مع السلامة، أنت بتعيشه عمره هو وأولاده هنا».

المصرى اليوم

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