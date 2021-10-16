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جولة إرشادية للطلاب الصم وضعاف السمع بمتحف الأقصر

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جولة إرشادية للطلاب الصم وضعاف السمع بمتحف الأقصر جولة إرشادية للطلاب الصم وضعاف السمع بمتحف الأقصر

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نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم، جولة إرشادية لمجموعة من الطالبات من مدرسة «طه حسين» للصم وضعاف السمع، وذلك في إطار الاحتفالات المستمرة بانتصارات أكتوبر، وتعريفهم بأهم المقتنيات بالمتحف والإنجازات العسكرية بمصر القديمة، كما تم عمل ورشة للرسم لبعض الطالبات الموهوبات منهم في قاعات العرض بالمتحف.

ويعتبر متحف الأقصر من أهم المزارات السياحية بمدينة الأقصر، لاحتوائه على العديد من المعروضات والتماثيل للملوك والأمراء والنبلاء الفراعنة والعديد من الاكتشافات الأثرية، إذ أضيفت إلى المتحف صالة جديدة عام 1984، ثم صالة (الخبيئة) في عام 1989 لتضم أحدث الاكتشافات الأثرية بمعبدالأقصر، وفى عام 2004 تم افتتاح قاعة مجد طيبة».

ويتكون المتحف من طابقين، ويعرض العديد من القطع الأثرية الـنـادرة، مثل تماثيل الملوك والآلهة، فضلا عن امتلاكه العديد من المقتنيات التي تغطى مختلف العصور التاريخية للحضارة المصرية.

ويعرض متحف الأقصر للفن المصرى القدبم، بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تم اكتشافها بوادى الملوك بالأقصر في عام 1922، مثل الرأس النادر للربة حتحور وعجلة الفرعون الحربية، ويوجد بالمتحف أيضا تماثيل تمثل عصر المملكة الحديثة.

متحف الاقصر
متحف الاقصر
متحف الاقصر

المصرى اليوم

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