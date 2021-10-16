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حافلة تصل ملعب مباراة توسكر

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حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة توسكر حافلة تصل ملعب مباراة توسكر

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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى استاد نيايو الوطني استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان لاعبو الفريق خاضوا تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة وتناولوا وجبة الغداء قبل التحرك من الفندق استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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