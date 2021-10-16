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ادعى علاقاته بمسؤولي المحافظة.. القبض على موظف سابق بـ«محلي القاهرة» بتهمة النصب

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ادعى علاقاته بمسؤولي المحافظة.. القبض على موظف سابق بـ«محلي القاهرة» بتهمة النصب ادعى علاقاته بمسؤولي المحافظة.. القبض على موظف سابق بـ«محلي القاهرة» بتهمة النصب

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم السبت، القبض على موظف سابق بأحد أحياء القاهرة، لاستيلائه على أموال بعض المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات التعاقد للحصول على وحدة سكنية بأحد المشروعات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد الأشخاص، وشقيقة زوجته، بتعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات التعاقد للحصول على وحدة سكنية بأحد المشروعات بمحافظة القاهرة لوجود أضرار جسيمة بالوحدة السكنية الخاصة بوالد الشاكية، وأضافا أن المتهم ادعى علاقاته ونفوذه بمسؤولي المحافظة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها موظفا سابقا بأحد الأحياء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، إذ يمارس نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين، ولم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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