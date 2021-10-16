التحريات في واقعة قتل عامل لـ«عمته» وابنتها: نفذ جريمته بعد سرقتهما

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كشفت تحريات المباحث في واقعة قتل عامل عمته وابنتها في منطقة 15 مايو بالقاهرة، عن تلقى بلاغ من أهلية المجنى عليهما يفيد العثور عليهما متوفيتين وغارقتين في دمائهما داخل مسكنيهما وبهما العديد من الطعنات، وبالتحرى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربهما وهو المتهم أحمد رضا «37 سنه» عامل، ونفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر ضده من النيابة تمكن من ضبطه.

وبمواجهته أقر ارتكابه الجريمة بعد أن اختمرت في رأسه فكرة زيارتهما والمبيت رفقتهما ومغافلتهما حال نومهما وسرقة ممتلكاتهما، ونفاذا لما انتواه حضر لمسكنهما حال تواجد ابنه خالته الشاهدة الأولى وما أن ارتأى التوقيت الملائم دلف لغرفة نومهما خلسه مستوليا على هاتفهما المحمول وحقيبة يد، وأثناء ذلك استفاقت المجنى عليها الأولى فاستل سلاحا أبيض «سكين» وانقض عليها طاعنا إياها في مواضع متفرقة من جسدها، وما أن دلفت المجنى عليها الثانية «عمته» للغرفة محل الواقعة على إثر استماعها لصراخات ابتنها أسرع إليها وعاجلها هي الأخرى بطعنه فهربت منه مختبأه بغرفة أخرى، فلاحقها حتى ظفر بها بداخلها وانقض عليها مستخدما ذات السلاح الحاد حتى تيقن من إزهاق روحها، وعقب ذلك قام بغسل أداة جريمته ووضعها بغرفة الطهى وفر من الشقة وبحوزته المسروقات وقام بإعادة تهيئة بيانات الهاتفين المسروقين وبيعهما، وأكدت التحريات أن المتهم قتل المجنى عليهما خشية من افتضاح أمره أمام العائلة.