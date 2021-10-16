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٣٩ مرشحا يتنافسون بانتخابات نادى سبورتنج في الإسكندرية (الأسماء)

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٣٩ مرشحا يتنافسون بانتخابات نادى سبورتنج في الإسكندرية (الأسماء) ٣٩ مرشحا يتنافسون بانتخابات نادى سبورتنج في الإسكندرية (الأسماء)

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قدم ٣٩ مرشحا بأوراقهم الى اللجنة المشرفة على انتخابات نادى سبورتنج في الاسكندرية، حيث تقدم لرئاسة النادي ٥ مرشحين، هم جمال احمد جمال وأحمد حسن شركس وأحمد عبد الفتاح وعبد الوهاب توفيق وطارق طبوذادة، فيما تقدم على منصب نائب الرئيس ٤ مرشحين هم رانيا شريف بيومى وأحمد عبد السلام ومحمد عبد الرحمن حتحوت وممدوح حسنى ويتنافس على منصب امين الصندوق سمير البطيخى وعمرو رجب .

وتقدم على مقعد العضوية فوق السن، ٢١ مرشحاً، هم أحمد محمد لطفى ووائل محمود خضر واسلام سويلم ومحمود عبد العزيز وسماء على سلطان وأدهم عبد المجيد وأيمن محمد غنيم ومحمد لطفى وعمرو فتحى ورامى منير ودينا المناسترلى وعصام مصطفى وهبه ومحمد شهاب الدين وعمرو عبد الله هاشم وتامر سعيد رياض ورانيا عادل الجندى وأحمد عزت السيد وهدى عبد الهادى وحسام محمد أبو العينين وعمرو جمال الدين وطارق عثمان حسن.

أما على مقعد العضوية تحت السن، تقدم ٧ مرشحين هم محمد العطار وأحمد ناصر غزلان شاهيناز قاسم ورامى قنديل ولينه ماجد فؤاد ونهى شريف حجازى وعبد الرحمن محمد.

المصرى اليوم

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