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الكشف على ٨٦٠ مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

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الكشف على ٨٦٠ مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة» الكشف على ٨٦٠ مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

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نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح ، للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من المستجد.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على ٨٦٠ مواطن من أهالي القرية وذلك في ٦ تخصصات طبية بواقع؛ «٢٤٦ أمراض باطنة، ٢٣٠ رمد، ١٥٠ طب أطفال، ١٠٨ جراحة عامه، ٧٧ تنظيم الأسرة، ٤٩ أمراض النساء والتوليد» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٣٥ حالة، وعمل سونار لعدد ٣١ حالة، وتحويل ٤١ حالة للمستشفيات المركزية لإستكمال العلاج، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا بأنه إلى جانب ما تقدمه القافلة من خدمات طبية ،تشمل الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحه ،فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٠١ مواطن وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

المصرى اليوم

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