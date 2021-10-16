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غداً ينتهي التوقف و"قائمة الأسعار" تتفاوت.. 100 قاعة تعود إلى الأفراح بمكة

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غداً ينتهي التوقف و"قائمة الأسعار" تتفاوت.. 100 قاعة تعود إلى الأفراح بمكة غداً ينتهي التوقف و"قائمة الأسعار" تتفاوت.. 100 قاعة تعود إلى الأفراح بمكة
فيما توقّع "العميري" زيادة نسبة الإشغال وبشكل خاص خلال فترة الإجازات

غداً ينتهي التوقف و

من المتوقع أن تشهد قصور وقاعات الأفراح بمكة المكرّمة خلال الفترة القليلة المقبلة إقبالاً كبيراً، بعد قرار السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد بالعدد.

وقال ممدوح بن علي العميري؛ أحد المستثمرين في قصور الأفراح، إن أكثر من ١٠٠ قاعة للأفراح والمناسبات، إضافة إلى الاستراحات الاستثمارية بمكة المكرّمة تعود غداً إلى العمل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا وتعليق إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية؛ متوقعاً زيادة نسبة الإشغال خلال الفترة القليلة المقبلة، وبشكل خاص خلال الإجازات الدراسية المطولة، وإجازة منتصف العام الدراسي.

ولفت إلى أن قصور وصالات الأفراح تراوح بين ١٥ ألف ريال وتصل إلى نحو ٨٠ ألف ريال لليلة الواحدة؛ مبيناً أن الأسعار تختلف بحسب تجهيزات القصر، ومساحته، والخدمات التي تقدم خلال إقامة المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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