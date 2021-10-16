جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز وليفربول ومان يونايتد والإنتر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة، فى إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أسيا وبطولة كأس الكونفدرالية والدوريات الإنجليزي والفرنسي والأسباني والسعودي، ونقدم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

يشهد اليوم العديد من المباريات للأندية الهامة من أهمها بالطبع مباريات: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - ليفربول - مان سيتي - مان يونايتد - الانتر.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا - دور الـ 32

مباراة الزمالك × توسكر – الساعة 2 ظهرًا - قناة on time sport 1.

مباراة آرمى باتريوريتيك × النجم الساحلي – الساعة 3 عصرًا.

مباراة ساجرادا اسبيرانسا × رويال ليبوباردس – الساعة 4 عصرًا.

مباراة أسيك ميموزا × شباب رياضي بلوزداد – الساعة 5 مساءًا.

مباراة الأهلي × الحرس الوطنى – الساعة 5.30 مساءًا على قناة on time sport 1.

مباراة الملعب المالي × حوريا – الساعة 7 مساءًا.

مباراة المريخ × زاناكو – الساعة 5 مساءًا.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية - الدور 32

مباراة بيراميدز × مباراة عزام يونايتد – الساعة 2 ظهرًا.

مباراة المصري البورسعيدي × اوغندا ريفينيو اوثورتي – الساعة 3 عصرًا.

مباراة أورابا يونايتد × كوتون سبورت – الساعة 3 عصرًا.

مبارة ريد أروز × أول أغسطس – الساعة 3 عصرًا.

مباراة نهضة بركان × اتحاد بن قردان – الساعة 5.30 مساءًا.

مباراة كونكورد × شبيبة الساورة – الساعة 6 مساءًا.

مباراة ديامبارس× إنيمبا – الساعة 7 مساءًا.

مباراة الجيش الملكي × شبيبة القبائل – الساعة 8 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا - ربع النهائي

مباراة الوحدة الإماراتى × النصر السعودي – الساعة 5 مساءًا.

مباراة الهلال السعودى × برسيبوليس الإيراني – الساعة 8 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 8 - والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول × واتفورد– الساعة 1.30 ظهرًا - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة أستون فيلا × وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرًا - قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مباراة مانشستر يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 4 عصرًا - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة مانشستر سيتي × بيرنلي – الساعة 4 عصرًا - قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مباراة ساوثهامتون × ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرًا.

مباراة نوريتش سيتي × برايتون – الساعة الرابعة عصرًا.

مباراة برينتفورد × تشيلسي – الساعة 6.30 مساءًا - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم - الجولة 8

مباراة جرويتر فورت × بوخوم – الساعة 3.30 عصرًا.

مباراة فرايبورج × لايبزيج – الساعة 3.30 عصرًا.

مباراة يونيون برلين × فولفسبورج – الساعة 3.30 عصرًا.

مباراة آينتراخت فرانكفورت × هيرتا برلين – الساعة 3.30 عصرًا.

مباراة بوروسيا دورتموند × ماينز – الساعة 3.30 عصرًا.

مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ × شتوتجارت – الساعة 3.30 عصرًا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

مباراة سبيزيا × ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرًا.

مباراة الانتر × لاتسيو – الساعة 6 عصرًا.

ميلان × هيلاس فيرونا – الساعة 8.45 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة ليفانتي × خيتافي – الساعة 3.30 مساءًا – قناة beIN Sports Connect .

مباراة ريال سوسييداد × ريال مايوركا – الساعة 9 مساءًا - قناة beIN Sports Connect .

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

مباراة كليرمون فوت × ليل – الساعة 5 مساءًا.

مباراة ليون × موناكو – الساعة 9 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات الدورى السعودى

مباراة الباطن × الشباب – الساعة 5 مساءًا.

الفيحاء × الرائد – الساعة 5 مساءًا.

الطائي × أبها – الساعة 5.20 مساءًا.

الأهلي × الاتفاق – الساعة 7.15 مساءًا - قناة الرياضية السعودية.

اقرأ أيضًا عن أخبار الرياضة:

تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري (أرضي وفضائي)

ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرَّف على الفرق المتأهلة والأقرب للصعود

جدول مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة