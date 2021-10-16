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فاروق جعفر يكشف تطورات تجديد التعاقد مع بن شرقي.. ويؤكد: سيتم تعديل عقد أبو جبل

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فاروق جعفر يكشف تطورات تجديد التعاقد مع بن شرقي.. ويؤكد: سيتم تعديل عقد أبو جبل فاروق جعفر يكشف تطورات تجديد التعاقد مع بن شرقي.. ويؤكد: سيتم تعديل عقد أبو جبل

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كشف فاروق جعفر المستشار الفني للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، عن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم المقبل.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية : «حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع بن شرقي بشأن تجديد التعاقد معه»، مؤكدًا أن اللجنة تبذل أقصى جهد لها من أجل تجديد التعاقد مع اللاعب المغربي، ولكن اللاعب وضع بعض الشروط من الصعب الموافقة عليها».

وأضاف : «الأهم أن يكون اللاعب لديه رغبة في التجديد للزمالك، حتى يتم تقريب وجهات النظر».

وأشار : «قررنا تعديل عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في الفترة الجارية، بما يتناسب مع الأداء الذي يقدمه مع النادي».

وأضاف أن أبو جيل حاليًا من أفضل الحراس في ، لذلك يجب تعديل عقده».

المصرى اليوم

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