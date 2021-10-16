تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عصر اليوم السبت ضيفا على نظيره القوي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «كينج باور» الشهير في مدينة ليستر المباراة بين الشياطين الحمر وثعالب ليستر الغير مروضة.

وطالب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لاعبيه بضروة تحقيق الفوز على فريق ليستر سيتي من أجل العودة لطريق الانتصارات من جديد.

ومن المتوقع أن يبدأ سولشاير، المباراة أمام ليستر سيتي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: ون بيساكا وفيكتور ليندولف وإريك بايلي ولوك شو.

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي وبول بوجبا وبرونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 13 برصيد 8 نقاط.