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كشف الفنان هاني رمزي عن حقيقة تجسيده لمسلسل جديد يحمل اسم «عمر المحتار» وما إذا كان المسلسل سيتم عرضه أم لا.

وقال الفنان هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم البدء في تنفيذ الفيلم بعد خروجه من الرقابة، مؤكدا تغيير اسم العمل: «هنغير اسمه وربنا يرزقنا باسم جديد حلو»

وأضاف هاني رمزي، أنه اشتاق كثيرا للأعمال الدرامية ويبحث منذ شهرين عن سيناريو جيد، مؤكدا أنه عندما يكون لديه سيناريو ومسلسل جدير بالتنفيذ لن يتردد إطلاقا في العودة للدراما.