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رقص عدد كبير من نجوم الفن، خلال فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، على أنغام «3 دقات»، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان في دورته الأولى، التي لاتزال عالقة في أذهان الجمهور والمتابعين.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي منذ قليل، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهر فيه الفنان آسر ياسين يرقص مع يسرا والفنان أحمد حاتم والفنانة سمية الخشاب.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.