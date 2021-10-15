★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية واقعة أغرب من الخيال ومن الروايات والأفلام حيث عثرت أسرة على ابنها الذي فقدته وضاع منها منذ 18 عاما بعدما تاه وهو طفل عمره 9 سنوات وعثرت عليه أسرته شابا عمره 27 عاما ولكنه فقد بصره وأصبح نزيلا في احدى دور رعاية المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ.

وترجع الواقعة لعام 2004 عندما خرج الطفل محمد إبراهيم عبدالنبي عمره 9 سنوات من منزله بقرية الكفر الجديد بمحافظة الدقهلية واختفى بعدها وبحثت عنه الأسرة في كل مكان ثم حررت محضرا بمركز شرطة ميت سلسيل باختفاء الطفل وفشلت كل المحاولات لإيجاده .

مرت السنوات والطفل غائبا والأسرة تبحث عنه في كل مكان حتى ضاقت السبل وأغلقت كل الأبواب بعدما طالت المدة مرت السنوات .

وقال الأب «فوجئت من عدة أيام ببنت جارتنا بتقول لى في بوست على الفيس بوك بشاب يبحث عن أسرته وبيقول ان اسمه محمد إبراهيم عبدالنبي وله أخ اسمه ياسر ساعتها قلبى اتنفض وحسيت ان الأمل رجع لى بعج 18 سنة لم أيأس فيها وكنت بتابع المركز وبسأل عن المحضر كل شوية»

وأضاف «صاحب البوست قال إن الشاب ده كفيف وموجود في كفر الشيخ وكاتب تليفون ومعها صورة للشاب لما شفتها حسيت انه ابنى لكن خفت أحسن يطلع احساسى غلط واتصلنا على الرقم كان مغلق فروحنا كفر الشيخ وبالتحديد قرية ورق بمركز سيدى سالم وقابلنا الشاب وفعلا لقيته ابنى علشان كان في وجهه جرح قديم وهو كمان فاكر اسم أخوه وأخته ولم أصدق نفسى وحضنته وبكيت وهو بكى لكن للأسف دار الرعاية اللى هو فيها رفضت تسلمه لنا وطلبت تحليل DNA وعملناه واحنا في انتظار النتيجة»

وتابع «حتى الآن لا أصدق نفسى وحاسس انى بأحلم ما هو مش معقول ابنى يغيب 18 سنة عنى ويرجع لى فجأة كده وعرفت منه انه لف محافظات كتير يبحث عنا ولا يتذكر البلد سوى الكفر الجديد ولا يعلم اسم المحافظة حتى استقر به الحال في كفر الشيخ ولولا أحد الشباب تعاطف مع قصته وكتب البوست يمكن كنا عمرنا ما اتقابلنا تانى»

وتأثر وهو يقول «خايف أصحى من الحلم وألاقى كل اللى حصل مش حقيقى بس كان معى ناس من جيرانا وشافوا محمد ومنتظر اللحظة اللى هيرجع فيها البيت ويعيش وسط اخواته الخمسة»

ومن جانبه أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أنه جاري التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ وذلك لسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم الشاب الكفيف محمد إبراهيم حجازي ابن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وكذلك متابعة الانتهاء من اجراء تحليل «DNA» لكل من الاب والابن على نفقة محافظة الدقهلية لاستعادة الابن المفقود وعودته إلى احضان اسرته.