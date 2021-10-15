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"المعيرفي" لـ"سبق": أتمنى أن يصل الهلال والنصر لنصف النهائي الآسيوي

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"المعيرفي" لـ"سبق": أتمنى أن يصل الهلال والنصر لنصف النهائي الآسيوي "المعيرفي" لـ"سبق": أتمنى أن يصل الهلال والنصر لنصف النهائي الآسيوي
أُسند له التعليق على المباراة بدلاً من فهد العتيبي

تم اختيار المعلق الرياضي المعروف "سمير المعيرفي" ليتولى الوصف والتعليق على مباراة الهلال السعودي ونظيره بيرسبوليس الإيراني اليوم السبت في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وجاء اختيار "المعيرفي" بدلاً من زميله المعلق المعروف فهد العتيبي.

وعن هذا الاختيار قال المعيرفي لـ"سبق": مباراة الهلال وبيروزي نهائي؛ كونها تُلعب بخروج المغلوب. وكل الأمنيات والدعوات لممثل الوطن الهلال الذي يملك 7 ألقاب، ويبحث عن الثامن، وأن يصل لنصف النهائي؛ فنحن قلبًا وقالبًا نقف مع ممثل الوطن، كما هو الحال بالنسبة لممثل الوطن الآخر النصر. ووصول الفريقَيْن لنصف النهائي يضمن وصول أحدهما - بمشيئة الله - لنهائي القارة؛ حتى نحتفظ باللقب.

وتمنى "المعيرفي" أن يبارك للنصر التأهل أمام الوحدة الإماراتي لنصف النهائي قبل ولوج كابينة التعليق على مباراة الهلال؛ كون مباراة النصر تسبق لقاء الهلال، وقال: "تأهُّل النصر سيمنحنا دافعًا قويًّا لتقديم تعليق ووصف ممتاز، من حيث الحالة المعنوية، حتى يصل الهلال أيضًا لنصف النهائي؛ ليعود اللقب - إن شاء الله - سعوديًّا من جديد، سواء للهلال أو للنصر؛ فكلاهما عينان في رأس".

وأشاد "المعيرفي" بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة من قِبل ولاة الأمر، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ إذ باتت الرياضة تأخذ مكانها.. والقادم أفضل إن شاء الله على مستوى المنتخبات والأندية وفي مختلف الألعاب. متمنيًا وصول الأخضر لمونديال قطر 2022.

دوري أبطال آسيا النصر الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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