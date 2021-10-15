أخبار عاجلة

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور) -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

هاني رمزي : أعمل بالمسرح منذ أيام الجامعة.. ومحمد صبحي خرج أجيال ()

Print
هاني رمزي : أعمل بالمسرح منذ أيام الجامعة.. ومحمد صبحي خرج أجيال (فيديو) هاني رمزي : أعمل بالمسرح منذ أيام الجامعة.. ومحمد صبحي خرج أجيال ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان هاني رمزي، إنه يقوم بالتمثيل في المسرح عندما كان طالبا في المرحلة الجامعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه استمر يعمل في المسرح فترة كبيرة، ثم قرر أن يركز في الأعمال السينمائية واستمر ذلك الأمر فترة طويلة.

وكشف الفنان هاني رمزي أنه عاد إلى المسرح مجددا عبر مسرحية «أبو العربي»، موضحا أن الفنان الكبير محمد صبحي قام بإخراج أجيال، ويفرح كثيرا بالأجيال التي خرجت تحت يديه.

وأشار الفنان هاني رمزي إلى أن طوال الفترة الماضية كان يبحث عن سيناريو مناسب قوي للمسرح حتى وجد النص المسرحي أبو العربي اقتنع به وقرر العودة إلى المسرح مجددا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شريف عامر يتعرض لحادث على محور 26 يوليو (فيديو)

شريف عامر يتعرض لحادث على محور 26 يوليو (فيديو)

بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح «يلا كمل» من ألبوم «بعد غيابه»

بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح «يلا كمل» من ألبوم «بعد غيابه»

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر (فيديو)

صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر (فيديو)