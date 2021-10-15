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قال الفنان هاني رمزي، إنه يقوم بالتمثيل في المسرح عندما كان طالبا في المرحلة الجامعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه استمر يعمل في المسرح فترة كبيرة، ثم قرر أن يركز في الأعمال السينمائية واستمر ذلك الأمر فترة طويلة.

وكشف الفنان هاني رمزي أنه عاد إلى المسرح مجددا عبر مسرحية «أبو العربي»، موضحا أن الفنان الكبير محمد صبحي قام بإخراج أجيال، ويفرح كثيرا بالأجيال التي خرجت تحت يديه.

وأشار الفنان هاني رمزي إلى أن طوال الفترة الماضية كان يبحث عن سيناريو مناسب قوي للمسرح حتى وجد النص المسرحي أبو العربي اقتنع به وقرر العودة إلى المسرح مجددا.